(Pantelleria, 30 Giu 23) Si rende noto che è pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente la graduatoria di merito finale, formulata in via provvisoria, dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, Profilo professionale di Collaboratore Amministrativo/ Contabile (Area B del CCNL Funzioni Centrali – ex Enti Pubblici Non Economici), nonché nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso (link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1204740&NodoSel=23).

Ai sensi dell'art.10 del bando di concorso, la predetta graduatoria finale di merito sarà approvata, in via definitiva, con Determinazione del Direttore del Parco, che, unitamente alla predetta graduatoria, sarà quindi pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso del sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria (link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1204740&NodoSel=23).

L'avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".