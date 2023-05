Coltivazione, raccolta, maturazione, selezione e trasformazione

Mercoledì 31 Maggio 2023

L'itinerario prevede: incontro con il gruppo in C/da Scauri, davanti il Cineteatro S.Gaetano. Si parlerà dell'importanza della vita agricola nelle contrade, del Dammuso di abitazione, del ruolo dei Circoli e delle tradizioni. Si continuerà con un percorso di circa 3 km. Per raggiungere Serraglia dove le piantagioni del Cappero, offriranno l'opportunità di conoscere come avviene la raccolta e le varie fasi delle potature. Una visita in azienda per conoscere le fasi della maturazione e selezione del cappero, nonché della sua trasformazione. Visita al "Museo" del cappero e degustazione di prodotti tipici.

Incontro in C/da Scauri nell'area di parcheggio del Cineteatro S. Gaetano alle ore 9.00

Durata 4 ore

T= Turistico

Abbigliamento comodo: Scarpe chiuse e per chi volesse esperire come si fa la raccolta del Cappero, sono consigliate le ginocchiere.

Info & Prenotazioni

Vivere Pantelleria - Guida Antonietta Valenza

0923/916307 - info@viverepantelleria.it

40 euro a persona (minimo partecipanti 2 adulti)