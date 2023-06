Coltura tradizionale del Cappero

Domenica 4 Giugno 2023

L'escursione ha inizio nei campi dell'Azienda Agricola Marai, che si trovano nella piana adiacente il Lago. Raimondo Policardo ci parlerà del cappero di Pantelleria, delle tecniche di coltivazione storiche di questa pianta. Zaino in spalla, percorriamo il lato sud del Lago e poi in salita attraverso il sentiero del Sillume ci dirigiamo al Gelfiser. Da qui verso il Tikirriki e in discesa fino a raggiungere la Chiesetta rurale di Santa Chiara di Bugéber. Dopo una breve pausa, sempre in discesa attraversiamo il Cafaro, raggiungiamo il mare e Cala Cottone. Lungo la costa Punta Spadillo, il Laghetto delle Ondine e Cala 5 Denti, per riprendere infine un antico sentiero che ci riporterà nuovamente al Lago.

Parcheggio del Lago, nelle immediate vicinanze dell'Infopoint del Parco - ore 8.30

Durata 6 5 ore

EE-escursionistico esperti

Abbigliamento a strati e/o adeguato alla stagione. Indispensabili le scarpe da trekking con suola scolpita (consigliate alte al malleolo). Acqua (consigliati 2 litri) e snack energetici/ mix di frutta secca. Filtri solari, copricapo ed occhiali da sole secondo necessità personale.

Info & Prenotazioni

Az Agr. Marai / Damiano Cracolici

+39 333 2264032; pantescodoc@gmail.com

35 euro a persona per soli maggiorenni, minimo 5 partecipanti

L'iniziativa "Parco in cammino" è volta a promuovere le proposte escursionistiche che coinvolgono le Guide Ufficiali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. La prenotazione delle escursioni è obbligatoria e sarà effettuata direttamente al soggetto proponente, unico responsabile dell'organizzazione della proposta.