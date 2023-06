L'elemento del fuoco gioca con il vento

Mercoledì 7 Giugno 2023

Il paesaggio isolano è costellato da innumerevoli torri circolari costruite per custodire la dolcezza dei frutti di un agrume. Ma un giardino non è stato costruito dalla mano dell'uomo ma è nato dal capriccio della Natura. Noi entreremo nel cratere del Gibéle per ammirare e conoscere questo giardino segreto. Partenza dal quadrivio di Serraglia, si percorre il sentiero 975, 974 e 971 per entrare nel cratere (620m) e poi ritornare al punto di partenza passando per la Cappereta Bonomo (977). Geositi: I megaliti del Passo del Khärkh, Cratere del Monte Gibéle e Cappereti del Gibéle.

Quadrivio di Serraglia ore 15.00

Tempo di percorrenza 4h (soste incluse)

E (escursionistico);

Scarpe da trekking, abbigliamento a strati, protezioni per vento e sole. Portare almeno 2 litri di acqua a persona. Snack e/o frutta.

Info & Prenotazioni

Valentina Romano

+39 389 9910137; tinarom82@gmail.com

35 euro a persona da 14 anni in su. Fino a 14 anni il costo è di 20 euro a persona

L'iniziativa "Parco in cammino" è volta a promuovere le proposte escursionistiche che coinvolgono le Guide Ufficiali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. La prenotazione delle escursioni è obbligatoria e sarà effettuata direttamente al soggetto proponente, unico responsabile dell'organizzazione della proposta.