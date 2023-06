Il Lago dall'alto: un percorso tra natura e tradizione locale

Venerdì 9 Giugno 2023

Dal parcheggio del Lago di Venere, dopo aver scoperto gli endemismi della zona, muoveremo verso una mulattiera immersa nella macchia mediterranea e tra antiche fornaci e dammusi, circondati dalla natura, proseguiremo la salita in contrada sillumi per raggiungere il crinale di Zinedi e sfociare a Rukia. Successivamente scopriremo il Dammuso Scimmia e proseguiremo costeggiando il lago dall'alto per riscendere nuovamente al punto di ritrovo iniziale.

Parcheggio Lago basso - ore 8.30

Tempo di percorrenza 4 ore

E - escursionistico: fondo del sentiero sterrato: D +200/-200 metri

Si suggerisce un abbigliamento "a strati" comodo e informale. Scarpe chiuse; zaino (no tracolla); pantaloni lunghi da escursione; giacca antivento; 2 litri d'acqua; copricapo; occhiali da sole; crema solare; pranzo a sacco (extra).

Info & Prenotazioni

Nunzio Cafà

+39 348 0358078 - nunzio.cafa@gmail.com

Intero: 25 euro, min 6 partecipanti: riduzioni: 20 euro (+ 8 partecipanti: dai 10 ai 16 anni: residenti)

L'iniziativa "Parco in cammino" è volta a promuovere le proposte escursionistiche che coinvolgono le Guide Ufficiali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. La prenotazione delle escursioni è obbligatoria e sarà effettuata direttamente al soggetto proponente, unico responsabile dell'organizzazione della proposta.