Bando Servizio Civile Universale 2020

Progetti ideati e proposti dall'Ente Parco Nazionale della Majella

(Guardiagrele, 28 Dic 20) Aperto il Bando di Servizio Civile Universale 2020 per la selezione di volontari tra i 18 e i 28 anni.

Scadenza 8 febbraio 2021.

Vai al bando: BandoOrd_2020 (serviziocivile.gov.it)

I progetti si svolgeranno presso alcune sedi dell'Ente Parco e presso i Comuni del Parco che hanno aderito.

Indennità mensile: € 439,50

Scarica qui le schede dei due progetti proposti dal Parco Nazionale della Majella, per 71 posti.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili informa che, per presentare domanda, è necessario utilizzare SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Per essere pronti per candidarsi, coloro che non le hanno ancora, possono richiedere le credenziali SPID Richiedi SPID | SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Occorrerà quindi verificare prima i requisiti di ammissione previsti dal bando, ed i requisiti obbligatori di progetto descritti nelle schede di progetto.



Info: Sede Scientifica del Parco Nazionale della Majella - Via del Vivaio - 65023 Caramanico Terme (PE)

Contatti: Tel. 0864/2570331 - 0864/2570332 - E-mail: serviziocivile@parcomajella.it

Orario ufficio: lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00 - 13.00; martedì, giovedì: 9.00 - 13:00 / 14.30 - 17.00

Scadenza 08/02/2021