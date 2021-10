Concorso Pubblico per Titoli ed Esami - Parco Maiella

(Guardiagrele, 28 Ott 21) Concorso Pubblico per titoli ed esami riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per il reclutamento di una unità di personale non dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area professionale b, posizione economica b1, di cui al vigente CCNL relativo al personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali, avente profilo professionale "istruttore amministrativo" presso la sede operativa di Sulmona (AQ) e sede scientifica di Caramanico Terme (PE) dell'Ente Parco Nazionale della Maiella

www.halleyweb.com/panamaje/zf/index.php/bandi-di-concorso/index/dettaglio/bando/88

Scadenza 25/11/2021