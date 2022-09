Escursione faunistica al tramonto e notturna dedicata all'osservazione dei cervi e all'ascolto del bramito!

Sabato 24 Settembre 2022

Durata: 7 ore (comprensivo di escursione e soste)

Descrizione

Escursione lungo il sentiero B3 in direzione Monte Rapina, m. 2027 con arrivo sulla piana della Rapina durante il tramonto e possibile osservazione faunistica di branchi di cervo con cervi in amore nelle valli circostanti. Cena al sacco al Rifugio Paolo Barrasso m 1542. Discesa in notturna sotto il cielo stellato.

Altre informazioni