Sabato 10 Dicembre 2022

Visiteremo la parte antica del borgo, i vicoli stretti del centro storico, le chiese, i monumenti e racconteremo le tradizioni popolari che caratterizzano questo piccolo paesino di montagna.

Raggiungeremo il punto panoramico per poi rientrare nel centro storico, dove ci aspettano i mercatini di Natale con tante attrazioni per grandi e piccini. Incontreremo vicoli e piazzette, case in pietra, fontane e scorci sulla Valle che contornano chiese millenarie, con facciate scenografiche e opere d'arte di raffinata eleganza. Un centro storico da scoprire ed assaporare pian piano, guidati dal racconto della sua storia, degli usi e delle tradizioni che ancora ne animano la vita.

Al termine della passeggiata andremo a far visita alle casette del mercatino di Natale con prodotti eno-gastronomici e di artigianato locale.

Altre iinformazioni