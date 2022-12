Sabato 17 Dicembre 2022

Il Fiabosco è un parco artistico e didattico, è un luogo magico ai piedi della Maiella dove sono custodite le statue, scolpite in pietra, di tanti personaggi misteriosi.

Immersi nel bosco, viaggeremo con la fantasia per scoprire le favole di queste incredibili creature.

Partendo da Sant'Eufemia a Maiella, piccolo borgo in provincia di Pescara ai piedi della Majella, raggiungeremo lo spettacolare bosco nella sua veste autunnale dove racconteremo favole e miti legati ai personaggi rappresentati dalle statue di Fiabosco : il Drago, la Mandragola, la Ninfa Maia, la Strega, il Lupo Mannaro, il Serpente, Il Principe trasformato in albero.

Poi cammineremo tra prati e boschi dell'alta Valle dell'Orta, negli splendidi scenari tra Morrone e Majella.

Dopo un breve tratto su asfalto raggiungeremo il bosco e su comodo sentiero racconteremo le favole e le leggende di Fiabosco.

In leggera salita ci recheremo fuori dal bosco in un punto panoramico da dove è possibile ammirare la Majella con le sue rave, Monte Morrone e la catena del Gran Sasso.

Siamo nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, regno incontrastato di lupi, cervi, caprioli che popolano boschi di faggi e conifere ma anche querce e aceri che in questo periodo dell'anno assumono toni caldi e colori sgargianti, un vero spettacolo agli occhi del visitatore!

Iscrizione online obbligatoria - Per maggiori informazioni scrivere a lettomanoppello@parcomaiella.it

Altre informazioni