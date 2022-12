Venerdì 9 Dicembre 2022

Partendo dai vicoli stretti e suggestivi del centro storico di Campo di Giove raggiungeremo il bosco di pini ai bordi della ferrovia storica, Transiberiana d'Italia per immergerci poi nella suggestiva ambientazione della faggeta autunnale.

Superato il bosco rientreremo nel paese, dove saremo subito avvolti dalla calda atmosfera natalizia dei mercatini, con prodotti tipici del nostro territorio ed oggetti di artigianato e con tante simpatiche idee per i regali di Natale..



Iscrizione online obbligatoria - Per maggiori informazioni scrivere a lettomanoppello@parcomaiella.it



Altre informazioni