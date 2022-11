Tramonto all'eremo incastonato nella roccia

Sabato 3 Dicembre 2022

La Maiella è definita la montagna sacra ed in questa escursione assaporeremo la magia della spiritualità dell'Eremo di San Bartolomeo in Legio.

Da sempre gli Eremiti si rifugiavano in luoghi dove la bellezza della Natura li agevolasse alla congiunzione con il divino. Questo Eremo è stato costruito in una delle valli più belle della Maiella dove il silenzio ci aiuterà ad avvicinarci ad un vero e proprio stato meditativo.

Iscrizione online obbligatoria - Per maggiori informazioni scrivere a lettomanoppello@parcomaiella.it



