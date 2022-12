Sabato 17 Dicembre 2022

Sulla Maiella è possibile ciaspolare guardando il mare all'orizzonte.

Le nostre ciaspolate ADATTE A TUTTI si svolgono sia di mattina che al tramonto ed è possibile abbinarci la polenta (a pranzo), l'aperitivo (al tramonto) presso lo Chalet di montagna ed a seguire un rilassante ingresso in un Centro Benessere.

Le località in cui andremo a ciaspolare saranno scelte in base alla presenza della neve, su sentieri della Maiella in località Mammarosa o Passo Lanciano.

L'attività si svolgerà in prossimità delle piste da sci in completa sicurezza e senza passaggi esposti.

Iscrizione online obbligatoria - Per maggiori informazioni scrivere a lettomanoppello@parcomaiella.it



Altre informazioni