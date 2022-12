Trekking al passo più bello d'Abruzzo e Mercatini di Natale di Pacentro

Domenica 11 Dicembre 2022

Il viaggio nella meraviglia di Passo San Leonardo inizia già dalla strada panoramica sia per chi proviene da Sant'eufemia a Maiella sia per chi proviene dal borgo di Pacentro, attraversando boschi di faggio fino a raggiungere la vallata che divide la Maiella e il Monte Morrone.

Inizieremo il trekking in località Prati della Macchia e ci immergeremo subito nel paesaggio agro-pastorale visitando alcune delle antiche dimore dei pastori che qui praticavano e praticano ancora, la transumanza verticale o monticazione. Proseguiremo fino a raggiungere alcune piccole cascate e ruscelli montani con scorci incredibili sulle vette circostanti.

Rientreremo su sentiero ad anello per riprendere le auto e spostarci nel Borgo di Pacentro, uno dei Borghi più belli d'Italia, allestito per i mercatini di Natale, e dove ci sarà la possibilità di prenotare il pranzo nel ristorante convenzionato.

Potrete trascorrere il pomeriggio visitando il borgo con le sue viuzze addobbate, il Castello Cantelmo-Caldora, la Casa della Magara - guaritrice Marlurita, potrete assistere agli spettacoli di intrattenimento e consegnare la letterina a Babbo Natale in persona nella Casa di Babbo Natale!

Iscrizione online obbligatoria - Per maggiori informazioni scrivere a lettomanoppello@parcomaiella.it

