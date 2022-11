Escursione in E-bike nel centro storico e naturale di Caramanico con degustazione ai Mercatini di Natale

Giovedì 8 Dicembre 2022

Durata

3,5 ore (comprensivo di escursione, soste e degustazione)

La Maiella è assolutamente da visitare anche su due ruote! In e-bike è possibile percorrere distanze importanti in poco tempo, e perciò ammirare diversi scenari e luoghi meravigliosi. Questa volta partiremo dallo splendido borgo di Caramanico Terme per poi muoverci nel suo ampio e diversificato territorio comunale, andando a conoscere il suo borgo antico, i due fiumi che lo interessano e infine degusteremo i prodotti locali nella cornice dei Mercatini natalizi nel Villaggio di Natale.

