Escursione - traversata panoramica con le ciaspole

Sabato 10 Dicembre 2022

Circondati da panorami mozzafiato e dai fitti boschi cammineremo alle pendici della Maiella per assaporare tutto il fascino della natura in inverno. L'escursione si svolgerà da passo San Leonardo in direzione di lama Bianca per poi effettuare un piccolo anello e tornare indietro sulla via dell'andata.

In assenza di neve l'escursione si svolgerà ugualmente, ma senza l'ausilio delle ciaspole.



Altre informazioni