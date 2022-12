Lunedì 26 Dicembre 2022

Un'escursione adatta a tutti alla scoperta delle Gole di San Martino e del sito archeologico dell'Abbazia di San Martino in Valle, tra storia, religione e antiche leggende. Non mancheranno anche piacevoli incontri, con il signore delle rocce in svernamento lungo la Valle di Santo Spirito in questo periodo: il Camoscio Appenninico.

