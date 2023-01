Domenica 15 Gennaio 2023

Dall'ingresso del meraviglioso Borgo di Roccacaramanico saliremo nella parte alta per ammirare l'incantevole panorama della Maiella e del Gran Sasso. Passeggeremo nel bosco ai piedi del Morrone e rientreremo sullo stesso percorso.

L'attività si svolgerà in prossimità del Borgo in completa sicurezza e senza passaggi esposti.



Ci incontreremo nella piazza di Sant'Eufemia a Maiella dove saranno a nostra disposizione i seguenti servizi:

bar

servizi igienici

Iscrizione online obbligatoria - Per maggiori informazioni scrivere a lettomanoppello@parcomaiella.it

Altre informazioni