Viaggio nella Storia - Avventura adatta a tutti

Domenica 15 Gennaio 2023

La Maiella, montagna abruzzese considerata sacra e chiamata montagna madre, è stata per poco più di 100 anni, dal 1840 al 1956, teatro di una affascinante storia che ha cambiato le sorti di tante donne e tanti uomini. LE MINIERE di Roccia calcarea bituminosa diventano in quegli anni, la certezza economica di tante famiglie. Tanti sacrifici sotto ai cunicoli scavati nel ventre della montagna hanno dato lavoro e dignità ai minatori che nel buio del sottosuolo vedevano uno spiraglio oltre al loro lume.



Iscrizione online obbligatoria - Per maggiori informazioni scrivere a lettomanoppello@parcomaiella.it



