Sabato 1 Aprile 2023

Con una semplice ma piacevole escursione guidata ci "immergeremo" lentamente nella Valle dei Lupi. Dopo circa un'ora e mezza di cammino raggiungeremo il PineCube. L'osservatorio per il paesaggio e la fauna più esclusivo d'Italia, per le prossime ore sarà la nostra casa. Un pensatoio immerso nel nulla silenzioso di una valle della Majella. Un eremo contemporaneo in cui ritirarsi per osservare le stelle, la montagna, glianimali che passano...

Da questo punto privilegiato osserveremo la luce che cambia e la valle che si prepara ai riti primordiali che ogni notte si ripetono. Cervi, caprioli, volpi, lupi, orsi e rapaci notturni saranno intorno a noi, talvolta visibili, altre volte rimanendo nell'ombra. Al crepuscolo sarà offerta una cena "alla pietra" preparata sul posto con semplici prodotti del territorio. Dopo la cena è possibile soffermarsi all'aperto ad osservare la volta celeste e la Via Lattea oppure entrare nel PineCube a leggere un libro bevendo una tisana fatta con erbe della Majella.Avrete la possibilità esclusiva di dormire nella "Valle dei Lupi", protetti da un guscio di vetro, legno e metallo, sospesi tra i rami di un pino, al sicuro, ma in prima fila per godere di uno spettacolo indescrivibile. La guida vi lascerà da soli e pernotterà a duecento metri di distanza, raggiungibile telefonicamente per ogni evenienza.

Il mattino successivo la guida preparerà un caffè e, dopo aver osservato di nuovo la valle, prepareremo gli zaini e raggiungeremo la jeep che ci porterà in paese. Esperienza unica in Italia, ricca di colori, sapori ed emozioni autentiche. Da provare almeno una volta.

Altre informazioni