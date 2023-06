Escursioni "profonde" sulla Maiella

Sabato 3 Giugno 2023

Durata

2 ore (comprensive di escursione e soste)



Escursione con visita speleologica in grotta

Nella Grotta Scura a Bolognano, nel cuore della Valle dell'Orta, è presente un pezzo importante del Neolitico in Abruzzo. Visiteremo un vero e proprio "fiume fossile", una cavità carsica con segni di attività umana e presenza costante di animali cavernicoli.

Perché non perderla: Dal borgo di Bolognano è possibile, in pochi passi, arrivare sul ciglio del canyon scavato in milioni di anni dal fiume Orta; imponenti pareti verticali sulle quali insistono diverse grotte. La Grotta Scura è un sito archeologico di importanza regionale e nazionale per la presenza di segni di attività umana risalente al Neolitico, quando il fiume doveva scorrere a quote più alte dell'attuale.

Altre informazioni