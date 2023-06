Visita guidata/ cantata/ suonata tra fiori, erbe e piante per un viaggio tra botanica, storia e tradizione d'Abruzzo

Sabato 3 Giugno 2023

I fiori hanno ispirato canti, storie, poesie. Le piante sono spesso entrate prepotentemente nella cultura e nelle tradizioni popolari per il loro simbolismo o per le loro proprietà o ancora perché fonte di materie prime fondamentali e soprattutto di cibo. Sabato 3 giugno visiteremo il Giardino Botanico del Parco Nazionale della Maiella, nel cuore dell'Abruzzo, accompagnati da canti, ballate e musiche tradizionali suonate dalla dolce musica dell'organetto di Sebastian Giovannucci. Ogni brano sarà lo spunto per raccontare un fiore, una pianta, una tradizione legata al mondo botanico ed alla storia del territorio abruzzese.

