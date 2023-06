La scampagnata in Abruzzo significa arrosticini, fiadoni e tanti altri prodotti del territorio da godersi all'aria aperta. Dopo un'escursione meravigliosa ci aspetta un picnic solo per noi!

Venerdì 2 Giugno 2023

Durata

6 ore (comprensive di escursione, soste e visita guidata)



Descrizione

Una giornata unica i cui protagonisti sono la Maiella ed il Morrone, la Valle dell'Orfento con i suoi affacci mozzafiato e la genuinità e la gentilezza di Angela, Marina e tutto lo staff di "DA Come Una Volta" che, al termine di una splendida escursione, ci ospiteranno presso la "Badia" per goderci una vera e propria scampagnata di Pasquetta all'abruzzese con gli arrosticini di loro produzione, i fiadoni, il loro formaggio e tanto altro ancora...il tutto solo per noi!

Altre informazioni