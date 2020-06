Jeep safari. Osservazione fauna al tramonto

Giovedì 2 Luglio 2020

Con le nostre guide specializzate in osservazione della fauna potrete avvicinarvi nel modo più comodo e sicuro alla ricca fauna della montagna abruzzese. Seduti sul fuoristrada potrete vivere emozioni indimenticabili senza alcuno sforzo fisico. L'uso di attrezzatura ottica professionale (Swarovski e Zeiss) consentirà l'osservazione diretta di animali selvatici in condizioni inimmaginabili. Adattissimo ai ragazzi.Perché non perderla: questo è il sistema più semplice e meno dannoso per osservare la fauna del parco, adatto a chi non vuole o non può camminare a lungo.

Maggiori informazioni