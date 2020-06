Pellegrinaggio devozionale all'Eremo

Giovedì 2 Luglio 2020

Come "antiche compagnie" di pellegrini, tra i boschi della Majella giungeremo all'Eremo Celestiniano della Madonna dell'Altare. Dal paese ci incammineremo sull'originario sentiero che da secoli permette ai fedeli di raggiungere in preghiera il santuario.Si segue il sentiero I2, tracciato dal Parco Majella, per un bel percorso a mezza costa, ai piedi di impressionanti pareti calcaree, per poi percorrere un crinale che ci addentra nella severa Valle della Madonna. Altri 300 metri in salita e si giunge alla meta.



