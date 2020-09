Bramito del cervo al Monte Rapina

Escursione faunistica al tramonto e notturna dedicata all'osservazione dei cervi ed all'ascolto del bramito

Sabato 12 Settembre 2020

Escursione lungo il sentiero B3 in direzione Monte Rapina, m. 2027 con arrivo sulla piana della Rapina durante il tramonto e possibile osservazione faunistica di branchi di cervo con cervi in amore nelle valli circostanti. Cena al sacco al Rifugio Paolo Barrasso m 1542. Discesa in notturna sotto il cielo stellato.

Caramanico Terme 65023 Italy Comune: Caramanico Terme (PE)

Provincia: Pescara Regione: Abruzzo



