I misteri della grotta Sant'Angelo

Sabato 8 Maggio 2021

Sabato 8 maggio vieni con noi sui sentieri che ci condurranno alla grotta Sant'Angelo di Palombaro (CH)!

La grotta di San Michele Arcangelo, nel culto pagano dedicata alla "Dea Bona", ancora oggi conserva gli antichi resti di una chiesa medievale; la scopriremo insieme attraverso un percorso ad anello tra boschi e coltivi abbandonati.



Iscrizione online obbligatoria - Per ulteriori informazioni chiamare n. +393891138621.



Programma

10.00 punto d'incontro presso Palombaro (CH)

10.15 escursione sui sentieri per grotta Sant'Angelo

13.30 rientro alle auto e saluti finali

DIFFICOLTÀ: bassa, adatta a persone con minimo allenamento e minima propensione alla camminata in ambiente naturale (è esclusa la partecipazione per i nostri amici a 4 zampe, in quanto l'escursione verrà svolta in zona di riserva integrale)

DURATA: circa 3 ore comprensive di soste

PERCORSO: in bosco e spazi aperti, sui sentieri ufficiali del Parco Nazionale della MaiellaCOSTO: € 12,00 a partecipante (gruppo a numero limitato di partecipanti, in osservanza delle misure anti-Covid)

comprensivi di servizio guida e polizza RCT (ragazzi tra i 12 e i 18 anni € 5,00)



Maggiori informazioni

Palombaro 66010 Italy Comune: Palombaro (CH)

Provincia: Chieti Regione: Abruzzo



Tag: escursioni