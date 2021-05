Il grande anello delle grotte e delle cascate

Domenica 23 Maggio 2021

Domenica 23 maggio vieni alla scoperta delle grotte pastorali e delle cascate della Valle dell'Avello, a Pennapiedimonte (CH)!

Il percorso di questa escursione attraversa i luoghi principe della transumanza verticale pennese, dal rifugio Pischioli all'imponente Grotta Cavaliere (o Cavaliera); questi sentieri collegano diversi sgrottamenti e stazzi un tempo abitati dai pastori, che praticavano l'antico processo della "monticazione".

Il sentiero ad anello si snoda in ambienti di radura e boschivi, per poi costeggiare le cascate di Madonna delle Sorgenti e del Linaro, fino a tornare nuovamente al Balzolo, punto di partenza e di ritorno di questa escursione.

Iscrizione online obbligatoria - Per ulteriori informazioni chiamare n. +393891138621.

Programma

09:00 punto d'incontro presso Pennapiedimonte (CH) e inizio attività

16:30 rientro alle auto e saluti finali

DIFFICOLTÀ: media, adatta a persone dai 12 anni in su mediamente allenate, e con discreta attitudine e propensione alla camminata su brevi pendenze mediamente marcate

DURATA: circa 7 ore comprensive di soste

DISLIVELLO: circa 600 m sul totale dell'anello

LUNGHEZZA: 15 km

PERCORSO: a fondo pietroso e terroso in spazi aperti e bosco, sui sentieri ufficiali del Parco Majella

COSTO: € 15,00 euro a partecipante (attività a numero limitato di partecipanti, in osservanza delle misure anti-Covid); quota comprensiva di servizio guida e polizza RCT (il pagamento verrà effettuato il giorno dell'escursione)



Maggiori informazioni

Pennapiedimonte 66010 Italy Comune: Pennapiedimonte (CH)

Provincia: Chieti Regione: Abruzzo



Tag: escursioni