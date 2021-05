La Grotta delle Praje di Lettomanoppello

Visita speleologica nelle viscere della Majella

Domenica 30 Maggio 2021

Durata

3 ore (comprensive di spostamenti, escursione, soste e visita speleologica)



Descrizione

La Majella, in Abruzzo, è nota non solo per le sua ricchezza naturalistica e culturale, ma anche per le sue cavità. Alcune di queste ospitano i famosi eremi, altre si inoltrano all'interno delle viscere della Majella, come la Grotta delle Praje, la più grande della provincia di Pescara.

Perché non perderla: insieme alla Guida Speleologica Daniele Berardi, muniti di attrezzatura specifica che verrà consegnata all'inizio dell'attività, potremo entrare tra angusti cunicoli e profondissime gallerie.



Maggiori informazioni