Il Borgo di Decontra dalla Valle dell'Orfento

Acqua, valli e storia: da Caramanico a Decontra e discesa per l'Orfento

Lunedì 24 Maggio 2021

Durata

7 ore (comprensive di escursione, soste e visita guidata)



Descrizione

Bellissima escursione ad anello con partenza a piedi da Caramanico Terme c7o il Centro Visita passando per il Sentiero delle Scalelle per poi salire a Decontra per il sentiero panoramico P del "calvario". Visiteremo il borgo e discenderemo nuovamente all'interno del Vallone per il sentiero B8 con costeggiando di nuovo la Valle per poi tornare al Centro Visita passando per il Ponte del Vallone.

Perché non perderla: la meravigliosa Valle dell'Orfento sarà il teatro in cui prenderà parte questa escursione, su sentieri percorsi da secoli da pastori, viandanti, contadini e soldati. Dopo aver goduto di panorami spettacolari e aver oltrepassato l'Orfento, ci aspetta una salita impegnativa la cui vista sarà però rinfrancante. Arrivati nel borgo di pietra, Decontra, cullato dalla Majella e lambito dalla Valle dell'Orfento, torneremo verso Caramanico tramite il sentiero del "Calvario", attraversando le "Coste Pretarule", un'affascinante discesa che ci offrirà un panorama unico sul borgo di Caramanico, sul Morrone e sull'alta Valle dell'Orta.



Maggiori informazioni