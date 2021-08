Tramonto sulla Valle dell'Orfento

Tramonto spettacolare sul canyon dell'Orfento con partenza da Decontra di Caramanico Terme

Martedì 3 Agosto 2021

Durata3 ore (comprensive di escursione, soste e visita guidata)



Semplice escursione con partenza dalla bellissima Decontra, frazione di Caramanico Terme, un avamposto unico sulla maestosa Valle dell'Orfento. L'escursione si svolgerà fra boschi, pascoli e panorami meravigliosi, fino a raggiungere un vero e proprio balcole panoramico sulla Valle dell'Orfento e le cime che la dominano.



Perché non perderla: Decontra è un piccolo gioiello in pietra della Maiella, posizionata a ridosso della Valle dell'Orfento, nel cuore pulsante del Parco Nazionale della Maiella. Ci muoveremo su una vecchia mulattiera che si inoltra gradualmente tra boschi e pascoli, fino a raggiungere un punto panoramico meraviglioso sulla Valle dell'Orfento, nel quale aspetteremo che il sole inizi a scendere per dare vita a un tramonto spettacolare.



Altre informazioni

Caramanico Terme 65023 Italy Luogo: Decontra di Caramanico Terme, ore 17.00

Comune: Caramanico Terme (PE)

Provincia: Pescara Regione: Abruzzo



Tag: escursioni