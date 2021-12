Ciaspole e neve: sulle tracce del lupo al tramonto

Escursione con le ciaspole ai piedi della Maiella alla scoperta del lupo al tramonto

Sabato 4 Dicembre 2021

In inverno è facile osservare le tracce degli animali selvatici sulla neve. Con questa escursione ci muoveremo in una delle zone maggiormente frequentate del "Re della Majella", il Lupo, e avremo modo di conoscerlo meglio, camminando tra meravigliosi paesaggi invernali nel cuore dell'Abruzzo ancor più belli perché illuminati dalle luci del tramonto.



In assenza di neve l'escursione si svolgerà ugualmente, ma senza l'ausilio delle ciaspole.

Caramanico Terme 65023 Italy Comune: Caramanico Terme (PE)

Provincia: Pescara Regione: Abruzzo



