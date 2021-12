Ciaspole e neve: il Monte Rapina e il Rifugio Barrasso

Escursione panoramica con le ciaspole

Domenica 5 Dicembre 2021

E' questa un'escursione che regala sempre belle emozioni, con i suoi panorami e i suoi colori. L'ascesa fino al Monte Rapina avverrà per il sentiero B3 per godere della spettacolare vista sulle valli circostanti. Dopo aver ammirato dall'alto la Valle dell'Orfento si tornerà indietro fino al Rifugio Paolo Barrasso m 1542.



In assenza di neve l'escursione si svolgerà ugualmente, ma senza l'ausilio delle ciaspole.

Caramanico Terme 65023 Italy Comune: Caramanico Terme (PE)

Provincia: Pescara Regione: Abruzzo



