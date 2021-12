Ciaspole e neve: dal Passo San Leonardo al Mare Adriatico

Traversata con le ciaspole sotto la Majella da Passo San Leonardo a Lama Bianca

Domenica 12 Dicembre 2021

Circondati da panorami mozzafiato e dai fitti boschi cammineremo alle pendici della Majella per assaporare tutto il fascino della natura in inverno. Le vallate ricoperte di neve, le tracce del lupo e delle sue prede sulla neve, il cielo terso renderanno la giornata indimenticabile.



In assenza di neve l'escursione si svolgerà ugualmente, ma senza l'ausilio delle ciaspole.

Sant'Eufemia a Maiella 65020 Italy Comune: Sant'Eufemia a Maiella (PE)

Provincia: Pescara Regione: Abruzzo



