Sabato 12 Marzo 2022

Majexperience ti porta in notturna sulla neve della Maielletta, anche se non hai mai camminato con le ciaspole! Vieni con noi a vivere quest'esperienza unica sulla Majella, sotto il chiarore della luna e con il tepore delle fiaccole, e che terminerà con una sfiziosa cena a base di polenta e salsicce presso il Rifugio Bruno Pomilio!

ISCRIZIONE ONLINE OBBLIGATORIA - Per ulteriori informazioni chiamare n. +393891138621.

