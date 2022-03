Acqua, valli e storia: da Caramanico a Decontra e discesa per la Valle dell'Orfento

Domenica 3 Aprile 2022

Bellissima escursione ad anello con partenza a piedi da Caramanico Terme c/o il Centro Visita passando per il Sentiero delle Scalelle per poi salire a Decontra per il sentiero panoramico P del "calvario". Visiteremo il borgo e discenderemo nuovamente all'interno del Vallone per il sentiero B8 con costeggiando di nuovo la Valle per poi tornare al Centro Visita passando per il Ponte del Vallone.

