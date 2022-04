Domenica 10 Aprile 2022

Il centro informazioni del Parco di Lettomanoppello ti fa vivere un'esperienza unica con le ciaspole sulla neve ammirando il mare e le meravigliose catene montuose dell'Abruzzo.

Al termine della ciaspolata potrai degustare un'ottima polenta allo Chalet di montagna e rilassarti in un centro benessere vista bosco innevato.



ISCRIZIONI ONLINE OBBLIGATORIA - Per maggiori informazioni scrivere a lettomanoppello@parcomaiella.it

