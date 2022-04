Domenica 10 Aprile 2022

La Valle Giumentina ci ospiterà per un meraviglioso tour in ebike ADATTO A TUTTI.

Accompagnati da panorami mozzafiato con vista a 360 gradi dai monti al mare, percorreremo le stradine di campagna che ci porteranno nell'antico Borgo di Decontra con una incredibile vista sulla Valle dell'Orfento che ricorda la Nuova Zelanda.

Dopo una rinfrescata con l'ottima acqua sorgiva delle fontane di montagna, ci dirigeremo verso l'affaccio sul Vallone di Santo Spirito per ammirare dall'alto il suggestivo Eremo di San Bartolomeo scolpito nella roccia dove visse l'Eremita Pietro da Morrone che nel 1294 divenne Papa Celestino V.

Con un po' di fortuna potremmo avvistare i cervi ed i caprioli che stazionano abitualmente nei lussureggianti boschi della valle.

Altre informazioni