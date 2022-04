Sabato 16 Aprile 2022

La Valle dell'Orfento è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi della Maiella: l'acqua limpida, le piccole cascate, il suono del fiume e della natura rendono la passeggiata un'emozione unica. Partendo dal Ponte di Caramanico Terme ci addentreremo nella parte più bella della valle. Ci fermeremo per un piccolo picnic in riva al fiume e torneremo indietro.



La Valle dell'Orfento è la Riserva dove, negli anni 80, sono stati reintrodotti i cervi ed i caprioli presenti ora su tutto il territorio del Parco Nazionale della Maiella. La più importante rivista scientifica mondiale, Nature, ha usato questa Valle come esempio a livello mondiale per la ricchezza di biodiversità.



ISCRIZIONI ONLINE OBBLIGATORIA - Per maggiori informazioni scrivere a lettomanoppello@parcomaiella.it

