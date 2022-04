Visita guidata nell'Area Faunistica dell'Orso bruno

Sabato 9 Aprile 2022

Incontriamo e conosciamo il placido plantigrado nell'area faunistica dell'orso bruno.



L'Area, che si estende per circa un ettaro, è caratterizzata dal bosco di abeti, cespugli, alberi da frutto e aree di pascolo, gli ambienti che abita l'orso bruno.



Animale elusivo, difficile da avvistare in natura, l'orso può essere osservato nell'area faunistica in totale tranquillità e sicurezza percorrendo un facile sentiero brecciato, lungo il perimetro dell'area, accompagnati dalla guida. L'itinerario offre l'opportunità di conoscere la biologia, l'ecologia e le importanti tematiche di conservazione, sensibilizzazione e rispetto dell'orso bruno.



Attualmente l'area faunistica ospita tre esemplari di orso bruno europeo (Ursus arctos arctos), sottospecie di orso bruno diffuso in Europa. Sono Caterina, Iris e Margherita, nate e vissute in cattività, dunque non destinate al ritorno in natura, ciascuna con la sua storia segnata, nel bene e nel male, dall'intervento dell'uomo!



Il polo scientifico, con funzione didattica e di educazione ambientale, è stato realizzato nello scenario del paesaggio della Majella Orientale, dell'Alta Valle del fiume Aventino, del Monte Porrara e dei Monti Pizzi, nella porzione più a sud del P.N.M.



Per ulteriori informazioni contattare 339 86 29165

