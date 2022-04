Domenica 10 Aprile 2022

L'avventura inizia in uno dei paesi dei minatori che dal 1840 al 1956 hanno dato vita all'attività di estrazione della pietra calcarea bituminosa dalle miniere della Maiella, in Abruzzo.

Con i caschi e le lampade frontali raggiungeremo attraverso l'antico Sentiero dei Minatori, la Miniera più vicina al centro del paese, ricca di fascino e mistero



ISCRIZIONI ONLINE OBBLIGATORIA - Per maggiori informazioni scrivere a lettomanoppello@parcomaiella.it

