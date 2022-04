Escursione nei luoghi fiabeschi del Parco Nazionale della Maiella!

Sabato 16 Aprile 2022

Durata

4 ore (comprensive di soste e visita guidata)



Escursione ai piedi della Maiella alla scoperta del paesaggio agro pastorale.

Ci muoveremo in una delle zone storicamente più frequentate da contadini e pastori, costellata da numerose ed affascinanti costruzioni in pietra a secco che ci "racconteranno" come si svolgeva la vita in questi luoghi nei decenni passati. Singole capanne, piccoli complessi, terrazzamenti e recinti, uniti ai paesaggi incantevoli e ad una natura incontaminata e selvaggia, renderanno unico il nostro cammino.

Perché non perderla: Il periodo primaverile è forse il momento migliore per frequentare le zone pedemontane della Maiella ricche di costruzioni in pietra a secco. Lo scioglimento delle nevi e la momentanea assenza della vegetazione permettono di godere appieno delle bellezze tipiche del paesaggio agro pastorale e di scorgere in ogni dove le tracce dell'infaticabile lavoro dei nostri avi. L'alternanza di fossati e radure rende il paesaggio dinamico e l'abbondanza di acqua e di macchie di bosco favorisce la frequentazione di una moltitudine di specie animali che vivono nel nostro territorio; imbattersi in piccole famiglie di caprioli al pascolo non è affatto difficile, come anche osservare il volo di rapaci quali il nibbio, l'astore, la poiana, il gheppio e tanti altri.

Altre informazioni