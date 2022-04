Lunedì 18 Aprile 2022

Vieni con noi alla scoperta delle Gole di San Martino, aperte con i gomiti dal vescovo di Tours, e dell'Abbazia incastonata nella roccia della Majella, a Fara San Martino (CH)!

Entreremo nel cuore della Valle di Santo Spirito per visitare (esternamente) l'Abbazia di San Martino in Valle, che gli scavi archeologici hanno riportata alla luce definitivamente nel 2009.

Durante questa visita guidata scopriremo la natura e l'origine delle Gole, nonché le storie legate all'Abbazia.



ISCRIZIONE ONLINE OBBLIGATORIA - Per ulteriori informazioni chiamare n. +393891138621.

