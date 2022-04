Alla scoperta di abbazie e castelli nella Valle dell'Orta

Lunedì 18 Aprile 2022

Durata

3 ore (comprensive di escursione, soste e visita guidata)



San Tommaso ed il Castello di Salle

La Valle dell'Orta conserva segni di una storia millenaria, ancora visibile in antiche fortificazioni o in solitari luoghi di culto. Durante questo pomeriggio visiteremo due monumenti nazionali come la Chiesa di San Tommaso ed il Castello di Salle. Il giro turistico terminerà nel panoramico e suggestivo giardino del castello con un aperitivo a base di prodotti locali.

Perché non perderla: la Chiesa di San Tommaso, dedicata in origine a Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury, è monumento nazionale dagli anni '70 e possiede un grande valore stoico e artistico.

Durante la visita conosceremo meglio questo luogo, ne ammireremo la bellezza e scopriremo perché è sorta proprio in quel luogo. Il giorno di Pasquetta a San Tommaso è festa patronale e ci sarà modo di respirare l'aria della festa di paese.

Il Castello Di Salle fu eretto come feudo dell'Abbazia di San Clemente a Casauria e aveva una struttura difensiva, come tante altre strutture che sorgevano nella valle dell'Orta e delle quali rimangono poche tracce. Successivamente il castello divenne la dimora di diverse famiglie nobili fino a passare si Di Genova. Queste e altre storie le racconteremo durante la nostra visita guidata che si concluderà con un gustoso aperitivo nel giardino panoramico de castello.

