Escursione nel bosco ai piedi della Maiella

Giovedì 7 Luglio 2022

Durata4 ore (comprensive di escursione, soste e visita guidata)

Descrizione

Escursione nel bosco con affacci panoramici!

In Abruzzo si concentrano larghe estensioni di foreste di faggio, e ai piedi della Maiella vi è la Riserva di Lama Bianca, un luogo caratterizzato da fitti boschi e improvvise sorgenti d'acqua.

Perché non perderla: Lama Bianca poi offre scenari diversi, passando dal fitto della faggeta, una cattedrale gotica fatta di legno e foglie, per poi condurci gradualmente al cospetto della Montagna Madre all'Addiaccio della Chiesa, nel quale siamo cullati dalla Maiella mentre di fronte si erge il selvaggio Morrone che degrada lentamente verso la Valle dell'Orta, ma a rendere il tutto ancora più affascinante è il blu del mare Adriatico che fa capolino alle spalle dei monti.

Altre informazioni