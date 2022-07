Escursione nei luoghi fiabeschi del Parco Nazionale della Maiella!

Sabato 2 Luglio 2022

Escursione con visita speleologica in grotta

Perché non perderla: la Maiella, in Abruzzo, è nota non solo per le sua ricchezza naturalistica e culturale, ma anche per le sue cavità. Alcune di queste ospitano i famosi eremi, altre si inoltrano all'interno delle viscere della Maiella, come la Grotta delle Praje, la più grande della provincia di Pescara. Perché non perderla: insieme alla Guida Speleologica Daniele Berardi, muniti di attrezzatura specifica che verrà consegnata all'inizio dell'attività, potremo entrare tra angusti cunicoli e profondissime gallerie.



Maggiori Informazioni

Età : adulto 12+ anni

: adulto 12+ anni Difficoltà : E Escursionisti Speleo ( Media)

: E Escursionisti Speleo ( Media) Tipologia : escursione speleologica

: escursione speleologica Caratteristiche del sentiero : la visita è in grotta e verrà condotta da una guida speleologica, pertanto la visita non è turistica ma di media difficoltà

: la visita è in grotta e verrà condotta da una guida speleologica, pertanto la visita non è turistica ma di media difficoltà Lunghezza : 500 m circa

: 500 m circa Dislivelli : salita m 80 - discesa m 80

: salita m 80 - discesa m 80 La quota comprende: servizio guida, assicurazione RC della guida, casco di protezione con lampada frontale

Altre informazioni