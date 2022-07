Attività in collaborazione con l'Associazione "Per La Majella" di Lettomanoppello

Martedì 5 Luglio 2022

Durata

3 ore (comprensive di escursione, soste e visita guidata)



Escursione storico-naturalistica

L'Abruzzo, con il bacino della Maiella tra il 1800 e la prima metà del 1900, è diventato da polo Europeo, polo mondiale relativamente alle attività minerarie di estrazione di rocce asfaltiche e bituminose, nonché di petrolio. Immensi scavi e trivellazioni hanno interessato il versante nord-orientale modificandone il territorio e l'economia. Generazioni di uomini e donne segnati dai turni ininterrotti nelle miniere che divennero la naturale alternativa al lavoro dei campi. L'escursione include la visita di un tratto della Miniera di Santa Liberata e della Miniera del Ponte in cui verranno raccontate le storie di coloro che hanno sacrificato le loro giovani vite nella speranza di un futuro migliore.

Perché non perderla: L'escursione si svolge sull'unico sentiero minerario presente in Abruzzo, percorrerlo sarà una occasione per fare un viaggio indietro nel tempo: un percorso naturalistico, storico e culturale alla scoperta dei segreti della natura e dell'uomo, dalla geologia e della archeologia industriale.

