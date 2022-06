Antiche tradizioni, usi e leggende del solstizio d'estate in Abruzzo

Venerdì 24 Giugno 2022

Durata5 ore (comprensivo di escursione e soste)

Un evento che ci riporterà a un tempo in cui i cicli naturali scandivano il corso dell'anno e il solstizio era un momento di passaggio di particolare importanza, durante il quale si concentravano riti e usanze dal sapore magico. Immersi tra montagne e pascoli ci ritroveremo presso l'Azienda 'DA come una volta' per assaporare i loro prodotti a "metro Zero" per poi ricevere in dono un uovo delle galline della fattoria. Dopo l'aperitivo cenato partiremo per una escursione/passeggiata attraverso 7 fonti di Caramanico Terme per raccoglierne le acque. Infine capiremo come realizzare il rito dell'uovo.

Perché non perderla: Questa sarà l'occasione per godersi con lentezza la bellezza e la pace di una serata estiva tra i raggi rossi del sole al tramonto, i grilli e le lucciole. Avremo la possibilità, oltre che di assaggiare i prodotti genuini dell'Azienda "DA come una volta", di immergerci in un'atmosfera antica che ci riporterà indietro ad un Abruzzo "magico".

Altre informazioni