Parco Nazionale dei Monti Sibillini

AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE DI “DIRADAMENTI SELETTIVI DELLE FAGGETE DELLA VALLE DELL’AMBRO”

(Visso, 01 Lug 21) è stato pubblicato l'AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NATURALISTICO DI PROGETTAZIONE DI "DIRADAMENTI SELETTIVI DELLE FAGGETE DELLA VALLE DELL'AMBRO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ALL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI – TIPOLOGIA IV – CODICE "PNCLI2020-EUAP0002-IV-01". La documentazione completa è disponibile nel sito web www.sibillini.net sezione bandi

Scadenza 30/07/2021