Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto - da espletare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per il servizio naturalistico per l’attuazione del progetto WOLFNExT (2022-2024)

(Visso, 04 Feb 22) Art. 1. OGGETTO DELL'AVVISO

Il presente avviso è pubblicato in esecuzione al D.D. n. 51 del 4 febbraio 2022. Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini rende noto che intende affidare, ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. b., del D.lgs n. 50/2016 mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il SERVIZIO NATURALISTICO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO WOLFNExT "PARCHI A SISTEMA PER IL FUTURO DEL LUPO IN ITALIA" finanziato dalla Direttiva del Ministero della Transizione Ecologica , n. 6372/UDCM del 31 marzo 2021.

Il presente avviso è diretto a individuare l'operatore economico a cui, se in possesso dei requisiti di seguito prescritti, affidare il servizio in parola e non costituisce pertanto procedura di gara. L'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l'Ente con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso. Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Parco, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

link al bando:

http://www.sibillini.net/attivita/avvisiEPubblicazioni/bandi/files/2022/manifestazione_interesse_wolfnext/avviso.pdf

Scadenza 04/03/2022